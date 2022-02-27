  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Müzakere Teklifini Reddetti

» »
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Müzakere Teklifini Reddetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna Müzakere Teklifini Reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna’nın müzakere teklifini reddettiğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın Minsk’te müzakerelere başlama teklifine ilişkin konuştu.

Ukrayna’nın söz konusu teklifi reddettiğini belirten Zaharova, “Ukrayna tarafı müzakereyi reddetti. Kiev konuyu yarın ele almayı teklif etti” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile müzakereler için Minsk’e heyet göndermeye hazır olduğunu duyurmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya'da havalimanından şehir merkezine 'uçan taksi' hizmeti: Yolculuk 15 dakika sürecek26 Şubat 2022 Cumartesi 17:32
  • Zelenskiy, Rus Halkını Savaşa Karşı Çıkmaya Çağırdı26 Şubat 2022 Cumartesi 14:46
  • Rusya İddiası: Zelenski Kiev'den Ayrıldı, Videoları Önceden Çekti26 Şubat 2022 Cumartesi 14:16
  • Kremlin: Pekin yönetimi, Rus hükümetinin eylemlerine saygı duyduğunu açıkladı26 Şubat 2022 Cumartesi 13:34
  • Donbass operasyonunda üçüncü gün | 'Zelenskiy Kiev'de değil, yayınlanan video önceden kaydedildi'26 Şubat 2022 Cumartesi 13:33
  • Ukraynalı Milletvekilinin Fotoğrafına Beğeni Yağdı26 Şubat 2022 Cumartesi 13:25
  • Ukrayna: Rusya'ya Ait 14 Uçak, 8 Helikopter, 102 Tank ve 3 Bin 500'den Fazla Asker Vuruldu26 Şubat 2022 Cumartesi 12:55
  • Ukrayna Açıklarında Japon Firmaya Ait Kargo Gemisi Vuruldu26 Şubat 2022 Cumartesi 11:54
  • Ukrayna: Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz Füzeleri Atıldı26 Şubat 2022 Cumartesi 11:24
  • Zelenskiy, Ülkesini Terk Etmediğini ve Rusya'ya Karşı Savaşacaklarını Bildirdi26 Şubat 2022 Cumartesi 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti