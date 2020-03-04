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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' paylaşımı

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"1877-1878 yılında gerçekleşen Rus-Türk savaşının en kritik çarpışmaları Bulgaristan'da yaşandı"
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Osmanlı'nın ağır yenilgi aldığı '93 Harbi' paylaşımı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Osmanlı arasında gerçekleşen '93 Harbi'ne ilişkin resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle Türkiye ve Rusya arasındaki gerilim yaşanırken sosyal medya platformundan yapılan paylaşım dikkati çekti. Bulgaristan'ın bağımsızlığını kazandığı hatırlatılan iletide şu ifadelere yer verildi:

"1877-1878 yılında gerçekleşen Rus-Türk savaşının en kritik çarpışmaları Bulgaristan'da yaşandı. Bulgarlar ülkelerinin Osmanlı yönetiminden kurtulmasını ve San Stefano (Ayastefanos) Anlaşması'nın imzalandığı tarihi 'Ulusal Bağımsızlık Günü' ve milli bayram ilan etti."

 

'93 Harbi' ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı'ydı. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak biliniyor.

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