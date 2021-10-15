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Rusya Dışişleri: Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı tanınmasını görüşmüyoruz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı olarak tanınmasının tartışıldığı görüşmeler gerçekleştirmediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri: Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı tanınmasını görüşmüyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın karşılıklı olarak tanınmasının tartışıldığı görüşmeler gerçekleştirmediklerini belirtti.

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile Kırım ve Kuzey Kıbrıs’ın statülerinin karşılıklı olarak tanınması ihtimalini ele aldıkları görüşmeler yapıp yapmadıkları sorusu karşısında, “Yunan ve Türk basınında bu gibi sahte haberlerin yapılması şeklinde ilginç bir meşgalenin olmasına artık alıştık” dedi.

“Bu gibi haberler sadece mitoloji. Basından bize ulaşmalarını rica ediyorum, her şey hakkında memnuniyetle yorumda bulunuruz” diye devam eden Zaharova, "Kırım’ın, Rusya topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu ve asla pazarlık konusu olmayacağı"nı kaydetti.

Sputnik'in aktardığına göre Zaharova, Rusya Kırımı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında paralellik kurmak, yanlış ve tehlikeli olduğunu söyleyerek, “Zira bu gibi imalar uluslararası toplumun kafasını karıştırıyor, güveni sarsıyor ve negatif hislere yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Zaharova bunun yanında, Rusya’nın Kıbrıs sorunu karşısındaki pozisyonunun değişmediğini ve Kıbrıs’ta "tek bir egemenlik altında iki bölgeli, iki halklı bir federasyon oluşturulması gerektiğine" inandıklarını söyledi. Birleşmiş Milletler’in, Kıbrıs görüşmelerinin yeniden başlatılması adına gösterdiği çabaları desteklediklerini de ekledi.

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