Rusya, Dnipro’daki füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

Kremlin, Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen ve en az 36 kişinin öldüğü füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Dnipro kentindeki apartmana düzenlenen saldırıya ilişkin suçlamaları reddederek, “Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz” dedi.

İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik Challenger 2 tankları sevk etme planlarına ise tepki gösteren Peskov, “Buna son derece olumsuz yaklaşıyoruz. İngiltere’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yeni daha gelişmiş askeri ekipman sağlama niyeti, sahadaki durumu değiştirmiyor” ifadesini kullandı. Peskov, söz konusu sevkiyatların yalnızca süreci uzattığına dikkati çekerek, “Ukrayna’nın da durumunu kötüleştiriyor. Ukrayna’da yaşayan insanların kaderini, geleceklerini herhangi bir şekilde umursadıklarından şüpheliyiz. Rusya karşıtı amaçlarına ulaşmak için bu ülkeyi bir araç olarak kullanıyorlar. Bu tanklar da tıpkı diğerleri gibi yanacak” dedi.

Bu arada 14 Ocak’ta Dnipro kentine düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 36’ya, yaralıların sayısının 75’e yükseldiği bildirildi.

Enkaz bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Saldırıda sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas edilen Dnipro’da imkanı olan yerel halk, 9 katlı konutun yıkılması sonucu evsiz kalan kişilere yardım getirmeye devam ediyor.

Halk, saldırıda ölenleri anmak için enkaz alanına çiçek ve mumlar bırakıyor.