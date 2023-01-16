  • BIST 5.138,08
  • Altın 1155.775
  • Dolar 18.7874
  • Euro 20.318
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Rusya, Dnipro’daki füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

» »
Kremlin, Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen ve en az 36 kişinin öldüğü füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti.
Rusya, Dnipro’daki füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın Dnipro kentindeki apartmana düzenlenen saldırıya ilişkin suçlamaları reddederek, “Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz” dedi.

İngiltere’nin Ukrayna’ya yönelik Challenger 2 tankları sevk etme planlarına ise tepki gösteren Peskov, “Buna son derece olumsuz yaklaşıyoruz. İngiltere’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yeni daha gelişmiş askeri ekipman sağlama niyeti, sahadaki durumu değiştirmiyor” ifadesini kullandı. Peskov, söz konusu sevkiyatların yalnızca süreci uzattığına dikkati çekerek, “Ukrayna’nın da durumunu kötüleştiriyor. Ukrayna’da yaşayan insanların kaderini, geleceklerini herhangi bir şekilde umursadıklarından şüpheliyiz. Rusya karşıtı amaçlarına ulaşmak için bu ülkeyi bir araç olarak kullanıyorlar. Bu tanklar da tıpkı diğerleri gibi yanacak” dedi.

Bu arada 14 Ocak’ta Dnipro kentine düzenlenen füze saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 36’ya, yaralıların sayısının 75’e yükseldiği bildirildi.

Enkaz bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları 3 gündür devam ediyor. Saldırıda sivillerin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas edilen Dnipro’da imkanı olan yerel halk, 9 katlı konutun yıkılması sonucu evsiz kalan kişilere yardım getirmeye devam ediyor.

Halk, saldırıda ölenleri anmak için enkaz alanına çiçek ve mumlar bırakıyor. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiev yine şiddetli patlamalarla sarsıldı14 Ocak 2023 Cumartesi 15:03
  • ABD: Rusya’nın komutan değiştirmesi delilik13 Ocak 2023 Cuma 15:35
  • Rusya: Ermenistan zorluklar yaratıyor12 Ocak 2023 Perşembe 23:02
  • En güçlü pasaportlar listesi açıklandı: Japonya bir numarada12 Ocak 2023 Perşembe 11:43
  • Rusya’dan Ukrayna’daki savaşla ilgili kritik atama12 Ocak 2023 Perşembe 10:45
  • Rusya ve Ukrayna’dan Ankara’da kritik görüşme11 Ocak 2023 Çarşamba 17:06
  • Japonya’da kuş gribi salgını büyüyor10 Ocak 2023 Salı 13:58
  • Çin, salgın nedeniyle kapattığı sınırlarını 3 yıl sonra açtı08 Ocak 2023 Pazar 20:16
  • Ukrayna ile Rusya arasında esir takası08 Ocak 2023 Pazar 18:46
  • Rusya: Roketli saldırıda 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü08 Ocak 2023 Pazar 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti