Rusya, Dnipropetrovsk’ı vurdu: Yaralılar ve hayatını kaybedenler var

24 Şubat sabahı Ukrayna’ya saldıran Rus ordusu bu sefer Ukrayna’nın merkezindeki Dnipropetrovsk bölgesini hedef aldığı bildirildi.
Dün gece gerçekleşen Rus hava saldırısında bilanço bölge Valisi Valentin Reznichenko’nun açıklamaları ile ortaya çıktı.
13 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
AFP’de yer alan son dakika haberine göre, saldırı sonucunda 13 kişi hayatını kaybetti.
Telegram üzerinden açıklamalarda bulunan Reznichenko ‘Korkunç bir geceydi. 11 kişi öldü’ dedi.
Bu paylaşımından kısa bir süre sonra güncelleme yapan vali, iki kişinin daha yaralarından dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.
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