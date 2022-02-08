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Rusya duyurdu: Gemiler tatbikat için Karadeniz'e gönderildi

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Rusya'ya ait 6 savaş gemisi tatbikat amacıyla Akdeniz'den Karadeniz'e gönderildi.
Rusya duyurdu: Gemiler tatbikat için Karadeniz'e gönderildi

Rusya'ya ait 6 savaş gemisi tatbikat amacıyla Akdeniz'den Karadeniz'e gönderildi.

Interfax ajansının Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rusya'ya ait savaş gemileri, önceden planlanan bir tatbikat kapsamında Akdeniz'den Karadeniz'e doğru harekete geçti.

Rusya geçen ay donanmasının ocak ve şubatta, Pasifik'ten Atlas Okyanusu'na kadar, tüm filoları içeren kapsamlı tatbikatlar düzenleyeceğini duyurmuştu.

Rusya ile Batı arasındaki gerginlik, dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

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