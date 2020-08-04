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Rusya: El Nusra militanları, İdlib'de Suriye ordusu mevzilerine saldırdı

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Rusya: El Nusra militanları, İdlib'de Suriye ordusu mevzilerine saldırdı
Rusya: El Nusra militanları, İdlib'de Suriye ordusu mevzilerine saldırdı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, El Nusra Cephesi militanlarının İdlib'deki Suriye ordusu mevzilerine saldırı düzenlediğini belirtti. Şerbitskiy, militanların imhası için Rusya ve Türkiye'nin çabalarını birleştirmesi gerektiğini de kaydetti. 

Basın toplantısı düzenleyen Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Şerbitskiy, El Nusra militanlarının İdlib'in Hamrat köyünde Suriye ordusu mevzilerini hedef aldığını anlattı.

Şerbitskiy, "Tüm saldırılar püskürtüldü ve militanların insan gücüne ve teçhizatına ciddi bir darbe vuruldu. Suriye ordusu da kayıplar verdi" dedi.

İdlib'in güney bölgelerindeki durumun militanların bitmek bilmeyen provokasyonları nedeniyle kötüye gittiğini kaydeden Şerbitskiy, "Rusya, İdlib'de sadece temmuz ayında 140'tan fazla ateşkes ihlali tespit etti. Ateşkes anlaşmasının arkasına gizlenen militanlar, askeri potansiyellerini artırıyor" diye konuştu.

'Rusya ve Türkiye çabalarını birleştirmeli'

Bu bağlamda Şerbitskiy, İdlib'de oluşan durumun bölgedeki militanların imhası için Rusya ve Türkiye'nin çabalarını birleştirmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Rus askeri yetkili, son 24 saat içinde Türkiye'nin kontrolü altındaki yasadışı grupların ateşkes ihlalinde bulunmadığını ancak El Nusra'ya ait mevzilerden 9 yerleşim birimine ateş açıldığını da ekledi.

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