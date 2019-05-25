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Rusya elçisinden Özersay’a: “Görüşmemiz gayri resmi idi; beni itibarsızlaştırma teşebbüsü”

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Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Stanislav Osadchiy,  KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın” facebook sayfasında dışişleri bakanı Kudret Özersay’ın kendisi ile görüştüğü yolundaki açıklamasına sert tepki geldi.
Rusya elçisinden Özersay’a: “Görüşmemiz gayri resmi idi; beni itibarsızlaştırma teşebbüsü”

Rusya Federasyonu’nun Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçisi Stanislav Osadchiy,  KKTC Dışişleri Bakanlığı’nın” facebook sayfasında dışişleri bakanı Kudret Özersay’ın kendisi ile görüştüğü yolundaki açıklamasına sert tepki geldi.

Büyükelçi, “dışişleri bakanlığının” açıklamasına Rusya Büyükelçiliği facebook sayfasından verdiği yanıtta, “Sayın Özersay, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Rusya Federasyonu yalnız Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıyor. Bir restoranda yer alan görüşmemiz gayri resmi bir görüşme idi; siyasi partilerin liderleri ile yapılan bir görüşme gibi. Bizim görüştüğümüz gün siz her hangi bir sözde ‘resmi’ göreve sahip değildiniz. Bizim görüşmemiz için yaptığınız açıklamayı, beni kişisel olarak itibarsızlaştırma teşebbüsü olarak görüyorum” diye yazdı.

Rusya Elçisinin açıklamlarının ardından KKTC Dışişleri Bakanlığı sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Kaynak: CyprusMail, CNA

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