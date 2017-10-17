Rusya: Erbil'deki başkonsolosluğumuzu tahliye etmeye yönelik planlarımız var

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'deki Rus başkonsolosluğunu tahliye etmeye yönelik planları olduğunu, ancak bu yönde bir kararın olayların gidişatına bağlı olarak alınacağını söyledi.

Gazetecilerin Irak'taki gelişmeler çerçevesinde Erbil'deki Rusya Başkonsolosluğu'nun tahliye edilmesinin düşünülüp düşünülmediği yönündeki sorusunu yanıtlayan Bogdanov "Tüm büyükelçiliklerimiz, yurtdışı temsilciliklerimiz ve konsolosluklarımızın her türlü olay, olağanüstü durum, silahlı kriz ve insan kaynaklı felaketlere yönelik planları var" dedi.

Planların duruma göre uyarlandığını belirten Bogdanov "Gerektiği takdirde bu planlar kısmen ya da tamamen uygulamaya geçirilecektir. Belirli bir durum veya olayın gidişatına göre, tahliyeye yönelik kararlar alınır" sözleriyle devam etti.

Bogdanov, her şeyin bölgedeki durum ve Irak yönetiminin alacağı kararlara bağlı olduğunu da vurguladı. Bağdat ve IKBY arasındaki kriz, 25 Eylül'de IKBY'nin düzenlendiği bağımsızlık referandumunun ardından tırmanmıştı.