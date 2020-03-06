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Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi askeri takviye yapmış

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Kremlin, Erdoğan-Putin zirvesi öncesi Suriye'ye askeri takviye yaptı.
Rusya, Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi askeri takviye yapmış

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Rusya-Türkiye görüşmeleri başlamadan hemen önce arttırdığı anlaşıldı.

Reuters'ın incelediği uçuş ve gemi hareketleri, Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Perşembe günü Moskova'da masaya oturmadan önce elini güçlendirmek için bir süredir faaliyet içinde olduğunu gösterdi.

Euronews'un haberinde yer alan bu analize göre, Rusya 28 Şubat'ta 34 Türk askerinin İdlib'te hayatını kaybettiği saldırının bir gün sonrasından bu yana deniz ve hava yoluyla sevkiyatlar ve takviyeler yaptı.

İdlib ve bölge genelinde yükselen tansiyonu azaltmak için Rusya'ya giden Erdoğan görüşme öncesinde Avrupalı liderler, AB yetkilileri ve ABD Başkanı ile de görüşmeler gerçekleştirmişti.

RUSLARIN GÜZERGAHINI KESME PLANI ŞİMDİLİK YOK

Rus Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin sorulara bir yanıt verilmezken ismi açıklanmayan bir Türk yetkili Rusya'nın Türk hava sahası ve deniz yolları üzerinden gerçekleştirdiği bu sevkiyatlara herhangi bir engelleme getirme planlarının olmadığını belirtti.

5 SAVAŞ GEMİSİ, 12 ASKERİ UÇAK

Yapılan analizler Rusya'nın bölgedeki askeri varlığını Ekim 2019'dan bu yana en hızlı şekilde arttırdığı dönemin son bir hafta olduğunu gösteriyor.

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