Rusya: Erdoğan ve Esad’ın görüşmesi için çalışıyoruz

Dubai merkezli Al Arabiya televizyonuna konuşan Rus diplomat Lavrentyev, Erdoğan ile Esad arasında bir görüşme için zemin aradıklarını duyurdu.

Son dönemde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine bir askeri operasyon hazırlığı gündemdeyken, Ankara-Şam ilişkileri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Açıklamayı, Rusya’nın Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev Arap medyasına yaptı. Dubai merkezli Al Arabiya televizyon kanalına konuşan Lavrentyev, Moskova’nın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşme organize etmek üzere çalıştığını duyuru.

Lavrentyev, “Biz böyle bir görüşmenin genel olarak pozitif ve faydalı olduğunu düşünüyoruz ve bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

23 Kasım’da da benzer bir tonda açıklama yapan Lavrentyev, Erdoğan ile Esad arasında görüşme gerçekleşme olasılığının her zaman bulunduğunu söylemişti.