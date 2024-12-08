  • BIST 10081
  • Altın 2945.964
  • Dolar 34.757
  • Euro 36.7352
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAlmanya ve Fransa'da kriz: Avrupa Birliği'nin motoru tekliyor mu?

Rusya, Esad'ın görevi bıraktığını açıkladı

» »
Esad'ın şu anda nerede olduğuna dair bilgi verilmedi.
Rusya, Esad'ın görevi bıraktığını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarı barışçıl bir şekilde devretme emrini verdikten sonra görevi bıraktığını ve ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Esad'ın şu anda nerede olduğuna dair bilgi vermezken, Rusya'nın bu sürece ilişkin görüşmelere katılmadığını belirtti.

"Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında silahlı çatışmaya katılan bazı taraflarla Esad arasında yapılan müzakereler sonucunda Esad, cumhurbaşkanlığından istifa etme kararı almış ve iktidarın barışçıl yollarla devredilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etmiştir."

Reuters'ın haberine göre açıklamada ayrıca, "Tüm tarafları şiddet kullanımından kaçınmaya ve yönetimle ilgili tüm sorunları siyasi yollarla çözmeye çağırıyoruz," ifadelerine de yer verildi.

"Bu bağlamda Rusya Federasyonu, Suriyeli tüm muhalif gruplarla temas halindedir."

Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği ancak şu an için bunlara yönelik ciddi bir tehdit bulunmadığı aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muhalifler Şam'ın dış mahallelerinde ilerlerken CNN, 'Esad'ın hiçbir yerde bulunamadığını' yazdı07 Aralık 2024 Cumartesi 22:24
  • Trump, Biden yönetimine seslendi: Suriye bizim savaşımız değil, müdahil olmayın07 Aralık 2024 Cumartesi 22:23
  • WSJ: Esad, Türkiye'den devreye girip muhalif militanları durdurmasını istedi07 Aralık 2024 Cumartesi 10:24
  • Erdoğan: 'Muhaliflerin hedefi Şam, temennimiz bu yürüyüş devam etsin'06 Aralık 2024 Cuma 20:43
  • Suriye'de HTŞ Halep’in güneyine ilerliyor, Rusya da hava saldırıları düzenliyor02 Aralık 2024 Pazartesi 10:19
  • Rus ve Suriye güçleri, Halep ile İdlib'i bombalıyor01 Aralık 2024 Pazar 21:40
  • İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi27 Kasım 2024 Çarşamba 09:41
  • İran yeni nükleer hamlesini duyurdu24 Kasım 2024 Pazar 19:37
  • UCM: Netanyahu İçin Yakalama Kararı21 Kasım 2024 Perşembe 15:01
  • Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atıldı17 Kasım 2024 Pazar 10:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti