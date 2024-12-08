Rusya, Esad'ın görevi bıraktığını açıkladı

Esad'ın şu anda nerede olduğuna dair bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarı barışçıl bir şekilde devretme emrini verdikten sonra görevi bıraktığını ve ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, Esad'ın şu anda nerede olduğuna dair bilgi vermezken, Rusya'nın bu sürece ilişkin görüşmelere katılmadığını belirtti.

"Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarında silahlı çatışmaya katılan bazı taraflarla Esad arasında yapılan müzakereler sonucunda Esad, cumhurbaşkanlığından istifa etme kararı almış ve iktidarın barışçıl yollarla devredilmesi talimatını vererek ülkeyi terk etmiştir."

Reuters'ın haberine göre açıklamada ayrıca, "Tüm tarafları şiddet kullanımından kaçınmaya ve yönetimle ilgili tüm sorunları siyasi yollarla çözmeye çağırıyoruz," ifadelerine de yer verildi.

"Bu bağlamda Rusya Federasyonu, Suriyeli tüm muhalif gruplarla temas halindedir."

Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerinin yüksek alarm durumuna geçirildiği ancak şu an için bunlara yönelik ciddi bir tehdit bulunmadığı aktarıldı.