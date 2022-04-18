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Rusya, esir aldığı 2. İngiliz askeri televizyona çıkardı

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Ukrayna’nın güneyinde stratejik öneme sahip Mariupol kentinde Rusya ve Ukrayna güçleri arasında şiddetli çatışmalar sürerken, Rusya’nın esir aldığı askerler arasında İngilizler de bulunuyor.
Rusya, esir aldığı 2. İngiliz askeri televizyona çıkardı

Mariupol'de Ukrayna ordusu saflarında savaşırken Rusya tarafından esir alınan ikinci İngiliz asker, Rusya televizyonuna çıkarıldı.

48 yaşındaki eski İngiliz asker Shaun Pinner, önceki akşam Rusya tarafından yayınlanan propaganda videosunda, haftalardır Ukrayna özel kuvvetleriyle birlikte savaştığını anlattı. Kuşatma altındaki Mariupol’de esir alınan Pinner'ın çok yorgun görünmesi dikkat çekti.

Eski İngiliz asker, “Merhaba, ben Shaun Pinner. İngiltere vatandaşıyım. Mariupol’de yakalandım. Ukrayna Özel Kuvvetleri’nin 36. Tugayı'ndanım. 5-6 haftadır Mariupol’de savaşıyordum ve şimdi Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeyim” dedi.

Pinner, savaştan önce ocak ayında İngiliz basınına yaptığı açıklamada, “Yakalanırsak İngiliz olduğumuz için Ruslar bize farklı davranacak” ifadelerini kullanmıştı. Savaşa katılma planlarıyla ilgili Mail on Sunday gazetesine konuşan Pinner, “Hayatım için korkuyorum ama Rusya bu savaşı başlattı. Onlarla savaşacağız” demişti.

Geçen hafta da Aiden Aslin isimli bir İngiliz vatandaşının Rusya tarafından Mariupol’de yakalandığı açıklanmıştı. Rusya, geçen hafta Mariupol'de Ukrayna için savaşan binden fazla askerin teslim olduğunu bildirmişti.

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