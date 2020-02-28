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Rusya Federasyon Konseyi'nden uyarı: İdlib'de Rus ve Türk askerleri arasında çatışma yaşanabilir

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Rusya Federasyon Konseyi'nden uyarı: İdlib'de Rus ve Türk askerleri arasında çatışma yaşanabilir
Rusya Federasyon Konseyi'nden uyarı: İdlib'de Rus ve Türk askerleri arasında çatışma yaşanabilir

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Türkiye'nin Suriye'deki yasadışı eylemlerinin Rus ve Türk askerleri arasında ‘çok ciddi ve tehlikeli bir çatışma yaşanması tehdidini ortaya çıkardığı’ uyarısında bulundu.

Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Cabarov, Rusya ve Türkiye'nin İdlib'de yaşadığı gerilime ilişkin olarak, “Çok ciddi ve tehlikeli bir çatışma ‘pişmekte.’ Türkiye, Kasım 2015'te Su-24 uçağımızı düşürdüğünde zaten bir olağanüstü bir durum yaşamıştık” dedi.

“Daha sonra Ankara özür dilemişti ve ülkelerimizin ilişkileri, Rusya liderliğinin iyi niyeti sayesinde eski hâline getirilmişti” diye devam eden Cabarov, şöyle devam etti: “Fakat Türkiye aynı politikayı devam ettirir; tehditler savurmayı -bizim uçaklarımıza yönelik saldırılar da dahil- saldırılar düzenlemeyi sürdürürse, o zaman güçlerimiz arasında bir çatışma başlayabilir, ki bunu hiç istemeyiz. Zira Türkiye zamanında Suriye'deki teröristlerle mücadeleye mühim katkı sağlamış bir ülkedir.”

Cabarov, “Umarım ki Türkler, Rusya'yla ilişkilerinde aynı hataları tekrarlamazlar” uyarısında bulundu.

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