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Rusya felaketi yaşıyor! OHAL ilan edildi

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Ukrayna ile savaşan Rusya felaketi yaşıyor. Ülkenin Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk'ın kırsal alanlarında çıkan orman yangınları her geçen saat büyüyor. 250 hektarlık alana yayılan yangın nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Rusya felaketi yaşıyor! OHAL ilan edildi

Rusya’nın Sibirya ve Uzak Doğu bölgelerinde geçtiğimiz aylarda başlayan lokal yangınlara itfaiye ekipleri müdahale etmeye çalışırken, Krasnoyarsk bölgesindeki yangınlar kontrol edilemez hale geldi.

250 HEKTARLIK ALANA YAYILDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kırsal bölgelerdeki orman yangınlarının büyüdüğünü duyurarak, “Bugün, Krasnoyarsk bölgesindeki Minusinsk kentindeki orman yangınları Znamenka, Ozero Tagarskoye ve Lugavskoye köylerinin yerleşim alanlarına yayıldı. Şu ana kadar ölü ve yaralı kaydedilmedi. Ön bilgilere göre orman yangınları 250 hektarlık alana yayıldı. Yangını söndürmek için Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı 235 personel 61 teçhizat ile görev yapıyor” açıklamasında bulundu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Açıklamanın devamında Minusinsk kentinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği bildirilerek, “Minusinsk, Ozera Tagarskoye ve Lugavskoye köylerindeki orman yangınları ile bağlantılı olarak Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Minusinsk bölge başkanlığı, olağanüstü hal uygulanması kararı aldı” ifadeleri kullanıldı.

TAHLİYELERE HAZIRLANIYOR

Minusinsk bölge idaresi tarafından yapılan bir başka açıklamada Minusinsk, Ozera Tagarskoye ve Lugavskoye köylerindeki sakinlerin tahliye edileceği ve bunun için tahliye otobüslerinin hazırlandığı belirtildi.

Köy sakinlerinin ise Selivanikha köyünde kurulacak olan geçici yaşam alanlarına aktarılacağı ifade edildi. Öte yandan, bölgedeki bazı evlerin alevlerin arasında kaldığı, otluk alanlarda da yangın çıktığı ve büyüyen alevlere helikopterler ile de müdahale edildiği öğrenildi.

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