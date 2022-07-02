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Rusya Genelkurmay Başkanı, Ukrayna’daki birlikleri denetledi

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Rusya Genelkurmay Başkanı, Ukrayna’daki birlikleri denetledi
Rusya Genelkurmay Başkanı, Ukrayna’daki birlikleri denetledi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Ukrayna'daki işgale katılan birlikleri ziyaret etti.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “General Valeri Gerasimov özel askeri operasyonla ilgili bilgileri komutanlardan ve yetkililerden dinledi” dendi. Rus generalin birliklerin durumunu yerinde denetlediği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da geçen ay sonunda Ukrayna'daki birlikleri ziyaret etmişti.

Rusya ve Ukrayna güçleri arasında ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde çatışmalar son birkaç haftadır giderek şiddetleniyor.

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