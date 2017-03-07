Rusya-Güney Kıbrıs uçuşlarındaki kısıtlamalar kaldırıldı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile Rusya arasında, uçuşlarla ilgili yapılan son düzenlemelerin, iki ülke arasındaki uçuşların sayısı ve sıklığında herhangi bir kısıtlama olmamasını sağladığını yazdı.
Haberde, ilgili açıklamanın, Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Marios Dimitriadis tarafından, Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Yorgos Perdikis’in konuyla ilgili sorusu üzerine yapıldığı belirtildi.
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