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Rusya: Halep yakınındaki El Nusra karargahı imha edildi

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Rusya: Halep yakınındaki El Nusra karargahı imha edildi
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Halep yakınındaki yeni adı Fetih el Şam olan El Nusra Cephesi karargahını imha ettiğini açıkladı.

Rudskoy, Nusra karargahına yönelik operasyon sonucunda 19'u saha komutanı — Kuzey Kafkasyalı ve Orta Asyalı — olmak üzere 67 teröristin öldürüldüğünü, 104 militanın da yaralandığını belirtti.

'HALEP'TE BARIŞ ORTAMI TESİS EDİLDİ'

Öte yandan Rudskoy, 20.000'den fazla sivilin Halep'in doğu bölgelerine dönüş yaptığını aktardı.

Rus orgeneral, "Halep'in batısında 500.000'den fazla sivil, artık  barış ortamında çalışma imkanına sahip. Halep'in doğusunda da barış ortamı tesis edildi ve 20.000'den fazla sivil bölgedeki evlerine döndü" dedi.

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