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Rusya: Hayvanlara yönelik Kovid-19 aşısının ilk partisi mayıs başında kullanıma sunulabilir

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Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, hayvanlara yönelik Kovid-19 aşısının ilk partisinin mayıs başında kullanıma sunulabileceğini ifade etti.
Rusya: Hayvanlara yönelik Kovid-19 aşısının ilk partisi mayıs başında kullanıma sunulabilir

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor) Başkanı Sergey Dankvert, hayvanlara yönelik Kovid-19 aşısının ilk partisinin mayıs başında kullanıma sunulabileceğini ifade etti.

Rusya Federal Tarım Ürünleri Denetleme Ajansı (Rosselhoznadzor), mart ayı sonunda hayvanlar için geliştirilen dünyanın ilk ve tek Kovid-19 aşısı Carnivac-Kov'un tescillendiğini bildirmişti.

Rossiya 24 televizyonuna verdiği demeçte Carnivac-Kov aşısıyla ilgili gelişmeleri paylaşan Dankvert, "Birinci parti şu anda kontrol sürecinde, mayıs ayında kullanıma girecek. İlk partide 10 bin doz aşı bulunuyor" dedi.

Rosselhoznadzor'a bağlı Federal Hayvan Sağlığı Koruma Merkezi'nin ayda 3 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu belirten Dankvert, "Gelecekte her şey talebe ve durumun nasıl gelişeceğine bağlı olacak. Birçok kişi, yabancılar da dahil hayvan çiftlikleri ilgi göstermesine rağmen şimdilik neredeyse hiç sipariş yok" ifadelerini kullandı.

Gerekmesi halinde üretim hacmini ayda 3 milyon doza çıkarabileceklerini kaydeden Dankvert, Belarus'ta üretim yapılabileceğini, bu konunun halihazırda istişare edildiğini ekledi.

Kovid-19'a karşı etkili olan dünyanın tek tescilli hayvan aşısı Carnivac-Kov, Rusya Federal Devlet Hayvan Sağlığı Merkezi uzmanları tarafından geliştirildi. Şu anda aşılamadan sonra bağışıklığın korunma süresinin 6 ay olduğu tahmin ediliyor. Günlük üretim hacmi 10 bin doz olarak planlanan aşının seri üretiminin bu ay başlaması bekleniyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar hayvanlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili kendilerine yapılmış bir başvuru olmadığını, Rusya'da geliştirilen aşının Avrupa Birliği (AB) piyasasında bu türden ilk aşı olabileceğini açıklamıştı.

Daha önce, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, Rusya'nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısını 'çok önemli' bulduklarını belirtmiş ve bunun enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olacağını açıklamıştı. Yunanistan, Polonya, Avusturya, ABD, Kanada ve Singapur'dan birçok şirket, Rusya'nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısına büyük ilgi göstermişti.

Özellikle Polonya'daki kürk yetiştiricileri, hastalığın çiftliklerdeki hayvanlar arasında yayılması ve insanlara bulaşma tehdidi nedeniyle milyonlarca hayvanı imha etmek zorunda kalmaları nedeniyle, hayvanlar için geliştirilen Carnivac-Kov aşısını büyük heyecanla karşılamıştı.

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