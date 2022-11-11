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Rusya, Herson'dan çekildi; kamu binalarına Ukrayna ve AB bayrakları asıldı

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Rusya, Ukrayna savaşında stratejik öneme sahip Herson'dan çekildi. Kentteki savunma hattının tümüyle Dinyeper Nehri'nin sol yakasına kaydırıldığı, nehrin sağ yakasında askeri birliklerin kalmadığı açıklandı.
Rusya, Herson'dan çekildi; kamu binalarına Ukrayna ve AB bayrakları asıldı

Rusya, Ukrayna savaşında stratejik öneme sahip Herson'dan çekildi. Kentteki savunma hattının tümüyle Dinyeper Nehri'nin sol yakasına kaydırıldığı, nehrin sağ yakasında askeri birliklerin kalmadığı açıklandı.

Ukrayna güçleri Herson'a girerken, kamu binalarına tekrar Ukrayna bayrakları çekildi. 

Kremlin, ordunun geri çekilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "aşağılayıcı olmadığını" duyurdu. 

Ukrayna ve AB bayrakları asıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "11.11.22" tarihini yazdı. Telegram'daki "Herson Haberleri" adlı kanalda paylaşılan görüntüde ise bir Ukraynalı asker, Herson'a girdiklerini belirtti.

Herson merkezindeki idari binanın önünde yer alan anıtın temeline konulan Ukrayna bayrağı ile Avrupa Birliği bayrağı dikkati çekti.

Telegram'daki diğer bir görüntüde de bir yerleşim biriminde Ukrayna askerlerine çiçekler atıldığı ve köylülerin sarılarak ağladığı görüldü. Ukraynalı askerler, Rus güçlerinin kaldığı komuta merkezlerini ve kullandıkları eşyaları gösterdi.

Diğer yandan, farklı bir görüntüde ise bir Rus askeri, Dinyeper Nehri'nin sağ ve sol kıyılarını birbirine bağlayan Antonovskiy Köprüsü'nün havaya uçurulduğu görüntüyü paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Herson açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dinyeper Nehri'nin sol yakasına çekildiğini, nehrin sağ yakasında askeri birliklerinin kalmadığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Herson’daki çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatan Konaşenkov, “Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dinyeper Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır.” dedi.

Birliklerin çekilme sürecinde herhangi bir personel veya askeri ekipman kaybının yaşanmadığının altını çizen Konaşenkov, Ukrayna birliklerinin Dinyeper üzerindeki geçişleri bombalayarak sivillerin ve Rus birliklerinin transferini engellemeye çalıştığını iddia etti.

Dinyeper Nehri'nin sağ yakasında kalan sivillerin tahliyesi için gerekli desteği verdiklerini belirten Konaşenkov, “Rus askeri birimleri önceden hazırlanmış savunma hatlarına ve pozisyonlarına konuşlandırıldı.” ifadesini kullandı.

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