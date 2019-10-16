Rusya ile Çin, dünyanın en büyük petrokimya santralini inşa edecek

Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Grubu (CNCEC) ve RusGasDobycha gaz şirketi, dünyanın en büyük etilen entegrasyonu projesi olacak ortak bir doğal gaz işleme ve kimya santrali inşa etmek üzere 13 milyar dolar değerinde bir anlaşma imzaladı.

Çin Ulusal Kimya Mühendisliği Grubu (CNCEC) ve Rus RusGasDobychycha gaz şirketi, ortak bir doğal gaz işleme ve kimya santrali inşa etmek üzere 13 milyar dolar değerinde bir anlaşmaya imza attı.

CNCEC yöneticisi Dai Hegen’in açıklamalarına göre söz konusu santral, dünyanın en büyük etilen entegrasyonu projesi olma özelliğini taşıyor. Bunun yanında Çin Merkez Televizyonu’na yapılan açıklamaya göre, söz konusu proje bugüne dek Çin girişimciler tarafından imzalanan en büyük sözleşme.

Sözleşme metnine göre, Rusya’nın Finlandiya Körfezi’nin kıyılarındaki küçük bir kasabada doğal gaz işlenecek bir kimya tesisi kurulacak. Kurulacak olan santralde, yıllık kapasiteleri 1.4 milyon ton olan iki ayrı etilen parçalama tesisi, yıllık kapasitesi 480.000 ton olan altı polietilen tesisi, yıllık kapasitesi 137.000 ton olan iki LAO tesisi ve bir dış tesis sınırlayıcı (OSBL) yer alacak.

Proje, üç ayrı aşamadan oluşuyor: Altyapının arttırılması, ilk evre mühendislikleri ve projenin uygulanması. Sözleşme, beş yıllık bir dönem içerisinde geçerli olacak.

CNCEC tarafından yapılan bir basın açıklamasında, karşılıklı çıkarlar ve win-win (kazan-kazan) sonuçları elde etmek için Rus piyasasıyla işbirliği içerisinde olacakları ifade edildi.