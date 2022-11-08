Rusya ile gizli görüşme iddiasına dair ABD’den net açıklama

Rus iş insanı ve Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Wagner grubunun kurucusu Yevgeny Prigozhin, ABD seçimlerine müdahale ettiklerini itiraf etti.

Rus paralı asker grubunun kurucusu olarak bilinen iş insanı Yevgeny Prigozhin, ABD’de bugün yapılacak ara seçimler öncesinde şaşkına çeviren itiraflarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güvendiği isimlerden biri olan Prigozhin, bir süredir tartışılan “Rusya, ABD seçimlerine müdahale etti mi” tartışmasını sonlandıracak ifadeler kullandı.

61 yaşındaki Prigozhin, “Beyler, biz müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale edeceğiz” dedi. Yemek şirketi Concord aracılığıyla açıklamalarda bulunan Prigozhin, “Dikkatlice, özenli bir şekilde bir cerrah gibi işimizi yaptığımız gibi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Prigozhin, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg’in bir süre önce yaptığı “Rusya, ABD’deki ara seçimlere müdahale ediyor” haberine bu şekilde yanıt verdi. ABD için kritik bir öneme sahip olan ara seçimlerde Demokratlar’ın güç kaybetmesi hem ABD Başkanı Joe Biden’ın görev süresinin geri kalanında zorlanması anlamına gelecek hem de eski başkan Donald Trump’ın yeniden adaylığını koymasının da yolunu açabilecek.

ABD merkezli sosyal medya analiz şirketi Graphika’nın geçen hafta yaptığı incelemeler sonucunda aşırı sağcı medya platformlarında Rusya’nın etkisinin görüldüğü belirlenmişti.

Rusya, özellikle 2016’da yapılan ve Donald Trump’ın kazandığı seçimlerden sonra “sandığa müdahale etmekle” suçlanmıştı. Kremlin daha önce bu iddiaları yalanlamıştı.