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Rusya ile İsviçre'nin U-17 milli kadın futbolcuları maçın ortasında birbirine girdi (Video)

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Rusya ile İsviçre'nin U-17 milli kadın futbolcuları maçın ortasında birbirine girdi
Rusya ile İsviçre'nin U-17 milli kadın futbolcuları maçın ortasında birbirine girdi (Video)

Rusya ile İsviçre U-17 kadın milli takımlarının futbolcuları, maçın ikinci yarısında sahada kavgaya girişti. Kavgayı başlatan iki futbolcu kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

2019 UEFA Kadınlar U 17 Futbol Şampiyonası'nın elit tur maçının ikinci yarısının oynandığı sırada, iki rakip takımdan oyuncular birbirine girdi.

İsviçre milli takımı oyuncusu Ella Ljustina'nın Rus milli takımı oyuncusu Zhoze-Diana Pamen Tchato'ya arkadan tekme atmasıyla başlayan olay, Tchato'nun rakibinin ensesine yumruk atmasıyla daha da büyüdü.

 

 

Kavga çıkaran her iki oyuncuya kırmızı kart gösteren hakem, ikisini de oyundan uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı İsviçre 4:2 kazanırken, daha önceki iki maçtan da mağlup ayrılan Rusya grubun sonuncusu oldu.

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