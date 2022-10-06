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Rusya ile müttefiki Kazakistan arasında diplomatik kriz

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın Ukrayna’nın Astana Büyükelçisinin resmi etkinliklere katılmasını eleştirmesi, Kazakistan ve Rusya arasında kriz çıkardı. Kazakistan, Rusya'nın Astana Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Rusya ile müttefiki Kazakistan arasında diplomatik kriz

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın iki ülke arasındaki “eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan” açıklamaları nedeniyle Astana Büyükelçisi Aleksey Borodavkin ile oldukça sert bir görüşme yapıldığını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün Rus büyükelçinin önemli bir görüşme için Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Zaharova'nın eşit stratejik ortaklık ruhuna uymayan açıklamasını görüştük. Görüşme oldukça sertti” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kazakistan'da bir YouTube kanalına “Rusları şimdi ne kadar çok öldürürsek çocuklarımız, onları o kadar az öldürmek zorunda kalacak” ifadesini kullanan Ukrayna'nın Astana Büyükelçisi Petr Vrublevskyi'nin tatil sonrası yeniden Astana'da ortaya çıktığını ve resmi etkinliklere katıldığını belirterek, Kazakistan'ın Moskova Büyükelçisi Yermek Köşerbayev'in Bakanlığa çağrıldığını söylemişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyorov da Zaharova'nın söz konusu açıklama tonunun, Kazakistan ile Rusya arasındaki stratejik müttefik ilişkilerin doğasıyla uyumsuz olduğunu kaydederek, Rus büyükelçinin Bakanlığa çağrıldığını bildirmişti.

Smadiyorov, Ukrayna tarafına büyükelçinin söz konusu ifadelerinin özellikle Kazakistan'da yaşayan Rus kökenliler açısından kabul edilemez olduğunu belirttiklerini ve yeni büyükelçi atanana kadar Vrublevskyi'nin görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

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