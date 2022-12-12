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Rusya ile Norveç arasında gerginlik! Savaş uçağı havalandı

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Barents Denizi'nde Norveç savaş uçağı tespit eden Rusya, harekete geçti. Yapılan açıklamada Rusya'nın da sınır ihlalini engellemek için savaş uçağı kaldırdığı belirtildi.
Rusya ile Norveç arasında gerginlik! Savaş uçağı havalandı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı belirtildi.

RUSYA DA SAVAŞ UÇAĞI KALDIRDI

Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, “Rus uçağı, Barents Denizi’nin sularında Norveç uçağına eşlik etti.” bilgisi verildi.

Rusya’nın devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamada, Rus uçağının, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı belirtildi.

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