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Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti

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Rusya, İngiliz keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.
Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.

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