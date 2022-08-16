Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti

Rusya, İngiliz keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.