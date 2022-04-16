Rusya İngiltere Başbakanı Johnson ve bakanların ülkeye girişini yasakladı

Bu kişiler arasında Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace, Eski Başbakan Theresa May ve İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da var.

Moskova bu kararın İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak alındığını açıkladı.

Bu hafta İngiltere ve ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ilan etmişti. Bunlar içinde Rus ekonomisine zarar verecek ve Rusya yöneticilerini kısıtlayacak maddeler de vardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı karara "Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek ve Rus ekonomisine zarar vermek için yürüttüğü politik faaliyetler ve iletişim çalışmalarının" yol açtığını duyurdu.