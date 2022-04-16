  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Rusya İngiltere Başbakanı Johnson ve bakanların ülkeye girişini yasakladı

» »
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve 12 üst düzey siyasetçinin ülkeye girişini "İngiltere'nin düşmanca tutumu" nedeniyle yasakladı.
Rusya İngiltere Başbakanı Johnson ve bakanların ülkeye girişini yasakladı

Bu kişiler arasında Dışişleri Bakanı Liz Truss, Savunma Bakanı Ben Wallace, Eski Başbakan Theresa May ve İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon da var.

Moskova bu kararın İngiltere'nin uyguladığı yaptırımlara yanıt olarak alındığını açıkladı.

Bu hafta İngiltere ve ABD, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ilan etmişti. Bunlar içinde Rus ekonomisine zarar verecek ve Rusya yöneticilerini kısıtlayacak maddeler de vardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı karara "Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek ve Rus ekonomisine zarar vermek için yürüttüğü politik faaliyetler ve iletişim çalışmalarının" yol açtığını duyurdu.

 
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’da Le Pen’i protesto eden eylemci yerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı14 Nisan 2022 Perşembe 20:47
  • Ukrayna: Rusya'nın saldırılarında 197 çocuk öldü14 Nisan 2022 Perşembe 12:49
  • Le Pen: NATO ile Rusya arasında yakınlaşma sağlanmalı14 Nisan 2022 Perşembe 11:02
  • Avrupa Uzay Ajansı Ay misyonlarında Rusya ile çalışmayı durdurdu14 Nisan 2022 Perşembe 09:26
  • Polonya, Rus diplomatlara karşı harekete geçti: Yerleşkeye el koyuldu13 Nisan 2022 Çarşamba 20:33
  • Finlandiya, NATO Üyeliğine Başvuru Kararını Haftalar İçinde Duyuracak13 Nisan 2022 Çarşamba 16:29
  • Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya liderleri Kiev'e gidiyor13 Nisan 2022 Çarşamba 13:14
  • Beyarmudu Kara Giriş Kapısında sahte araç sigorta poliçesini gösterdi13 Nisan 2022 Çarşamba 12:12
  • AB, Nijerya'dan daha fazla doğal gaz tedariki istiyor12 Nisan 2022 Salı 23:14
  • Batılı dostları, Putin’i yalnız bıraktı12 Nisan 2022 Salı 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti