  • BIST 112.150
  • Altın 157,777
  • Dolar 3,8140
  • Euro 4,5342
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Rusya: IŞİD Suriye'de yenildi, artık hedef Nusra Cephesi'ni yok etmek

» »
Rusya: IŞİD Suriye'de yenildi, artık hedef Nusra Cephesi'ni yok etmek
Rusya'nın resmi RIA haber ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadelenin asıl kısmının bittiğini, bundan sonraki hedefin Nusra Cephesi'ni yok etmek olduğunu söyledi.

Öte yandan Rusya Genelkurmay Başkanı, ABD'nin Suriye'yi istikrarasızlaştırmak için eski IŞİD militanlarını eğittiğini öne sürdü.

General Valery Gerasimov, "kendilerine Yeni Suriye Ordusu ya da başka isimler veren eski IŞİD militanlarının" ABD'nin El Tanf askeri üssünde eğitildiğini öne sürdü.

General, Rus uydu ve insansız hava araçlarının, üste militan birliklerini tespit ettiğini kaydetti.

Gerasimov'un iddiaları, Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportaj sırasında geldi.

ABD daha önce IŞİD militanlarına güvenli bölge sağladığı iddialarını reddetmişti.

Gerasimov, ABD'nin ülkedeki bir diğer üssü olan Şadadi'de de eski IŞİD militanlarının eğitildiğini savundu.

"Aslında IŞİD'liler. Ama başka isimler aldılar. Amaçları ülkedeyi istikrarsızlaştırmak" dedi.

Rusya, ülkenin güneyindeki ABD'ye ait Tanf askeri üssünün yasa dışı olduğunu ve militanların bir engelle karşılaşmadan burayı kullandığını öne sürüyor.

ABD ise, Tanf askeri üssünün geçici olduğunu ve burada IŞİD'e karşı savaşan güçlerin eğitildiğini savunuyor.

Rusya Suriye'de kalıcı üsler kuruyor

Rusya dün Suriye'de kalıcı üsler oluşturduğunu açıklamıştı.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'deki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üslerinde kalıcı olarak görev yapacak personeli oluşturmaya başladıklarını açıkladı.

Rus ajansı RIA'nın haberine göre Şoygu, "Başkomutan (Vladimir Putin), Tartus ve Hmeymim'deki ana üslerin yapısı geçen hafta onayladı. Oralarda kalıcı bir varlık oluşturmaya başladık" dedi.

RIA'ya göre, anlaşma kapsamında Rusya, Akdeniz'deki tek üssü olan Tarsus'ta nükleer güçle çalışanlar da dahil olmak üzere toplam 11 savaş gemisi bulundurabilecek.

Anlaşma 49 yıllığına geçerli olacak ve süresi uzatılabilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kabil'de intihar saldırısı: En az 10 ölü25 Aralık 2017 Pazartesi 18:15
  • Yılın fotoğrafının kahramanı Suriyeli Zehra oldu25 Aralık 2017 Pazartesi 13:27
  • Kudüs’te gözaltına alınan Türkler serbest bırakıldı24 Aralık 2017 Pazar 17:22
  • İsrail üç Türk vatandaşını gözaltına aldı23 Aralık 2017 Cumartesi 19:16
  • Abbas: "ABD'nin önereceği hiçbir barış planını kabul etmeyeceğiz"22 Aralık 2017 Cuma 17:22
  • Netanyahu: BM'nin kararını reddediyor, Trump'a teşekkür ediyoruz22 Aralık 2017 Cuma 09:54
  • Yemen'de kolera vakaları 1 milyona ulaştı21 Aralık 2017 Perşembe 18:01
  • Kuzey Irak'ta koalisyon hükümeti dağılıyor20 Aralık 2017 Çarşamba 19:01
  • Husilerin Riyad'a fırlattığı füze havada imha edildi19 Aralık 2017 Salı 16:43
  • İsrail hükümetinden idam cezası adımı18 Aralık 2017 Pazartesi 16:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti