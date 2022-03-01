  • BIST 1.976,26
  • Altın 852.431
  • Dolar 13.8952
  • Euro 15.5849
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı

» »
Açıklamada, “İsviçre uçaklarına veya İsviçre’de kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına Rusya hava sahasına kapatılmasına karar verilmiştir.” denildi.
Rusya, İsviçre uçaklarına hava sahasını kapattı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı'ndan (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak İsviçre’nin Rus uçaklarına veya Rusya’da kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına hava sahasına kapatmasına cevap verildiği bildirildi.

Açıklamada, “İsviçre uçaklarına veya İsviçre’de kayıtlı sivil uçakların uçuşlarına Rusya hava sahasına kapatılmasına karar verilmiştir.” denildi.

Rusya dün itibarıyla Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapatmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: 422 bin mülteci komşu ülkelere geçti, 102 sivil öldü28 Şubat 2022 Pazartesi 14:25
  • Ukrayna'dan Romanya'ya 70 binden fazla kişi giriş yaptı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:53
  • NATO Genel Sekreteri: Kiev'e hava savunma füzeleri, tanksavar silahları göndereceğiz28 Şubat 2022 Pazartesi 13:36
  • Zelenskiy AB'ye acil üyelik başvurusunda bulundu28 Şubat 2022 Pazartesi 13:16
  • BM İnsan Hakları Konseyi Ukrayna'nın çağrısıyla toplandı28 Şubat 2022 Pazartesi 13:11
  • Zelenskiy: 4 bin 500 Rus askeri öldürüldü28 Şubat 2022 Pazartesi 13:01
  • Kritik görüşme öncesinde Zelenskiy'nin talepleri belli oldu28 Şubat 2022 Pazartesi 12:53
  • Ukrayna’ya yaklaşık 17 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldı28 Şubat 2022 Pazartesi 12:38
  • Zelenskiy Johnson'a 'önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu' söyledi28 Şubat 2022 Pazartesi 11:49
  • Avrupa Birliği enerji bakanları olağanüstü toplanıyor28 Şubat 2022 Pazartesi 11:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti