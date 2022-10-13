Rusya, Karadeniz’deki tahıl koridoru anlaşmasından çıkabilir

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden Ukrayna’nın ihracatı Rusya’nın Şubat ayında başlattığı işgal nedeniyle durmuştu. İşgal altındaki Ukrayna limanlarında hububat ihracının tekrar başlamasına imkan veren tahıl koridoru anlaşması Temmuz ayında BM ve Türkiye’nin arabulucuğuyla imzalanmıştı. Rusya ise kendi tahıl ve gübresini ihraç etme konusunda teminat elde etmişti.

Ancak Rusya, hâlâ gıda ve gübre ihracatını yapamadığı için şikayetlerini dile getirmişti. Anlaşmanın hayata geçmesi, küresel gıda krizinin çözülmesi için büyük önem taşıyor.

PAZAR GÜNÜ ANLAŞMANIN YENİLENMESİ GÖRÜŞÜLECEK

Rusya’nın Cenevre’deki BM temsilcisi Gennady Gatilov, Rusya’nın içinde şikayetlerin sıralandığı bir mektubu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e ilettiğini belirtti. BM yetkilileri Pazar günü Moskova’da anlaşmanın yenilenmesini görüşecek.

Reuters’in haberine göre, Gatilov, “Eğer anlaşmanın Rusya tarafında bir şeyin olduğunu görmezsek, o zaman, bizi bağışlayın, buna farklı bir şekilde bakmak zorunda kalacağız” dedi.

PUTİN “BM TAHIL PROGRAMLARI İLE İLGİLİ SORUNLARI ÇÖZECEK” DEMİŞTİ

Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile buluşmasında Ukrayna tahılı ile ilgili anlaşmaya değinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Girişimleriniz sayesinde Ukrayna’dan tahılın dış piyasalara çıkarılmasıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz ancak tahılın hâlâ küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan’a minnettar olmalı. Birleşmiş Milletler (BM), tahıl programları ile ilgili sorunları çözecek” diye konuşmuştu.

ERDOĞAN: AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERE NAKLİYATI ÜZERİMİZDEN YAPARIZ

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili şunları kaydetmişti:

* “Bu konuda İstanbul Mutabakatı’nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Az gelişmiş ülkelere bu nakliyatı üzerimizden yaparız. Hatta ülkelerinin isimlerini dahi belirlemede müşterek çalışma içinde olabiliriz. Bizim için gelişmiş ülkelerden çok özellikle fakir fukara, garip guraba ülkeleri bu süreç içinde gözetmemizdir. Bunu yapmamız da dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum.

* Türkiye ile Rusya’nın bu süreç içinde atacağı adımlar inanıyorum ki belli çevreleri rahatsız ederken ama öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. Bu konudaki kararlılığımız, arkadaşlarımızın birbirleriyle yapacakları çalışmalar tabii çok önemli. Gerek Dışişleri gerek Tarım ve Orman ile Enerji Bakanlarımızın yapacağı çalışmalar, bizleri çok daha güçlü kılacaktır diye düşünüyorum.”