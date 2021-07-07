Rusya: Karadeniz’e giren İspanyol gemisini izlemeye aldık

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanyol donanmasına ait geminin, “Sea Breeze 2021” tatbikatı kapsamında bugün Karadeniz’e girdiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasının, Rayo karakol gemisinin yapacağı manevraları izlemeye aldığı belirtildi.

ABD ve Ukrayna’nın ev sahipliği yaptığı ve çoğunluğu NATO üyesi ülkelerin katıldığı "Sea Breeze 2021” 28 Haziran’da başlamıştı. Tatbikata, NATO üyesi 30’dan fazla ülke katılıyor.

10 Temmuz’a kadar devam edecek tatbikatta, 5 bin askerin yanı sıra 32 gemi, 40 hava aracı ve 18 özel özel kuvvetlerden oluşan grup katılıyor.

Söz konusu tatbikat, 1997’den bu yana düzenleniyor.