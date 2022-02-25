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Rusya karşı hamle hazırlığında: Batı’nın zayıf noktalarını biliyoruz, hazırlığımızı yaptık

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Rusya, Batı tarafından uygulanan yaptırım kararlarına yanıt verme hazırlığında.
Rusya karşı hamle hazırlığında: Batı’nın zayıf noktalarını biliyoruz, hazırlığımızı yaptık

Rusya, Batı tarafından uygulanan yaptırım kararlarına yanıt verme hazırlığında.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkanı Valentina Matviyenko, konuya ilişkin açıkalmada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Matviyenko, “Misilleme yaptırımlar hazırlandı. Yaptırımlar Rusya’ya karşı getirilen yaptırımlara aynı şekilde bir karşılık olmayacak, ancak Batı’nın zayıf noktalarını biliyoruz. Rusya’ya yaptırım getiren ülkelere uygulanacak bir dizi yaptırım hazırladık" dedi.

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