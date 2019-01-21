Rusya: Kerç Boğazı'nda iki gemi alev aldı

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Kırım'da bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını açıkladı.
Gemilerde bulunan 31 mürettabat içinde Türk ve Hindistan vatandaşları var. Rusya Ulaştıma Bakanlığı mürettabatın denize atladığını da ifade etti.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Kırım'da bulunan Kerç Boğazı'nda iki geminin alev aldığını açıkladı.
Gemilerde bulunan 31 mürettabat içinde Türk ve Hindistan vatandaşları var. Rusya Ulaştıma Bakanlığı mürettabatın denize atladığını da ifade etti.
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