Rusya kimyasal silah araştırmasını veto etti

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımını araştıran ortak misyonun görev süresinin uzatılmasını BM Güvenlik Konseyi'nde veto etti. Oylamanın ardından ABD ve Rusya'nın BM temsilcilerinden karşılıklı suçlamalar geldi.

Rusya Suriye'de kimyasal silah kullanımına dair ortak araştırma misyonunun (JIM) görev süresinin uzatılmasını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) veto etti.

ABD'nin önerdiği tasarı perşembe günkü BMGK oturumunda masaya yatırıldı. Tartışmalı geçen ve üç saat süren oturumda 15 BMGK üyesinin 11'i tasarıya destek verirken, Rusya ve Bolivya "hayır" oyu kullandı, Çin ve Mısır ise çekimser kaldı. Rusya böylece BMGK'da veto hakkını Suriye iç savaşıyla ilgili konularda onuncu kez kullanmış oldu.

ABD ve Rusya'dan karşılıklı suçlamalar

ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Rus dostlarım, bir sonraki kimyasal silah saldırısından sizler sorumlusunuz" şeklinde konuştu. Haley, "Bir ortak araştırma misyonuna sahip olmamakla dünyaya kimyasal silah kullanımının kabul edilebilir olduğunu söylüyorsunuz" dedi.

Rusya'nın BM Temsilcisi Vassili Nebensja ise ABD'yi "kamuoyunu manipüle etmek için kuklamsı bir yapı" yaratmaya çalışıyor olmakla suçladı. Nebensja "Bölgede kimyasal terörizm tehdidini engellemek adına güçlü ve profesyonel bir mekanizmaya ihtiyaç duyuyor oluşumuz bugün kesinleşti" dedi.

BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan ortak araştırma misyonunun görev süresi cuma günü doluyor. JIM, bugüne dek üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda ise IŞİD'in kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.