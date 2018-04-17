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Rusya: Kimyasal silah heyeti Çarşamba Duma'ya girecek

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Rusya, kimyasal silah iddialarını araştırmak üzere ülkeye gelen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) heyetinin Çarşamba günü Duma'ya erişimine izin verileceğini açıkladı.
Rusya: Kimyasal silah heyeti Çarşamba Duma'ya girecek

Heyet Suriye'ye Cumartesi varmış fakat o günden beri Duma'ya gitmelerine izin verilmemişti. Suriye ve Rusya, bölgede herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini savunuyor.

OPCW'deki ABD temsilcisi, Rusya'nın bu süreçte delillerle oynayabileceği uyarısında bulunurken BBC'nin Hardtalk programına konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavron, "Rusya'nın kanıtlarla oynamayacağını garanti ederim" dedi.

OPCW görevlileri, yaptıkları inceleme sonucunda bölgede kimyasal silah kalıntısı bulunup bulunmadığını açıklayacak.

Öte yandan Suriye devlet medyası Salı gününün ilk saatlerinde Humus yakınlarındaki Şayrat Hava Üssü'ni hedef alan füzenin hava savunma sistemi tarafından yok edildiğini duyurdu. Şayrat geçen yıl ABD tarafından bombalanmıştı.

Hizbullah yanlısı basın ise Şam'ın kuzey batısındaki Dumayr Hava Üssü'nü hedef alan üç füzenin yok edildiğini yazdı.

Bu iki iddianın ardından bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Eric Pahon, bölgede kendilerinin yürüttüğü herhangi bir faaliyet olmadığını söyledi.

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