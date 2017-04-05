Rusya: Kimyasal silahlar muhaliflere ait

İdlib'te kimyasal saldırı sonrası ölü sayısı 72'ye yükseldi. ABD saldırı nedeniyle Rusya ve İran'ı suçlarken, Rusya vurulan silah deposunun muhaliflere ait olduğunu iddia etti.

Suriye'nin İdlib yakınındaki Han Şeyhun kasabasında kimyasal gaz kullanıldığı öne sürülen saldırı sonrası ölü sayısı 72'ye yükselirken, Rusya Suriye rejim uçaklarının muhaliflere ait bir kimyasal silah deposunu vurduğunu açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi saldırıda ölenlerin 20'sinin çocuk olduğunu açıkladı ve kayıplar nedeniyle ölü sayısının artabileceği uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Rusya ve İran'ı saldırıdan sorumlu tutarken, Astana barış süreci nedeniyle her iki ülkenin de ateşkesin garantörü olduğu ve bu nedenle sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu vurgulandı.

RUSYA MUHALİFLERİ SUÇLADI

Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejimini destekleyen Rusya ise kimyasal saldırıdan muhaliflerin sorumlu olduğu açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İdlib'teki olayın muhaliflere ait kimyasal silah deposunun Suriye rejimine ait uçaklar tarafından bombalanması sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Rus Savunma Bakanlığı saldırıya maruz kalanların gösterdiği belirtilerin, muhaliflerin daha önce düzenlediği kimyasal silah saldırılarıyla benzerlik gösterdiğini söyledi.

KARAR TASARISI BM'DE

İngiltere ve Fransa'nın talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün konuyla ilgili toplanıyor. İngiltere, Fransa ve ABD Salı günü BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar taslağı sunarak, saldırının araştırılmasını talep etti.

Fransa, İngiltere ve ABD karar taslağının Çarşamba günü oylanmasını talep ediyor. Ancak diplomatların Rusya’nın taslağı destekleyip desteklemeyeceğinin netleşmediğini söylediği bildiriliyor.

BM-OPCW ARAŞTIRSIN

Taslakta Suriye'de kimyasal silah kullanımının en şiddetli şekilde kınandığı belirtilerek, BM ve Kimyasal Silahları Önleme Örgütü (OPCW)'nün ortak bir panel kurarak saldırıdan kimin sorumlu olduğunun tespit edilmesi için derhal çalışmalara başlaması talep ediliyor.

Karar taslağı Suriye'nin uçuş planlarını, uçuş verilerini ve saldırı günü yapılan diğer askeri faaliyetlerin detaylarını istiyor. Taslakta Şam yönetiminden helikopter filosu komutanı, generaller ve diğer üst rütbeli askerlerin isimlerini BM yetkililerine iletmesi ve BM'nin talebi durumunda yetkililerle beş gün içinde görüştürmesi talep ediliyor.

Taslakta Suriye yönetiminden BM ve OPCW ekiplerine kimyasal silah içeren saldırının yapılmış olabileceği hava üslerini de ziyaret etmesi için izin vermesi talep ediliyor. Karar taslağı ambargo uygulanması dahil olmak üzere BM Anlaşması'nın 7. bölümü kapsamında yaptırımların uygulanmasını da içeriyor. BM Anlaşması'nın 7. bölümü, uluslararası barışı sağlamak için gerekirse BM ülkelerinin silahlı güçlerine müdahil olma hakkı tanıyor.