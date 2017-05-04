Rusya Kırgızistan'ın 240 milyon dolarlık borcunu sildi

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev’in, Kırgızistan’ın 240 milyon dolarlık borcunun silinmesini öngören kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Rus hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, Kırgızistan’ın kalkınmasına destek olunması amacıyla ülkenin Rusya’ya olan 240 milyon dolarlık borcunun silinmesini öngören kararnamenin Medvedev tarafından imzalandığı belirtildi.

Kırgızistan’ın mali yükümlülüklerinin yeniden yapılandırılmasını ve Bişkek’in Moskova’ya olan toplam 500 milyon dolarlık borcunun silinmesini öngören anlaşma, 2012’de iki ülke liderleri tarafından imzalanmıştı.

Ekonomik sıkıntıların devam ettiği Rusya’da eski Sovyet ülkelerinin borçlarının silinmesi, kamuoyu tarafından sıklıkla eleştirilerin hedefi oluyor.