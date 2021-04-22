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Rusya: Kırım'daki tatbikatımızı tamamladık, askerlerimizi çekiyoruz

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Kırım'daki büyük tatbikatlarını bitirdiğini duyuran Rusya, Ukrayna sınırında konuşlandırdığı askerlerini çekeceğini doğruladı.
Rusya: Kırım'daki tatbikatımızı tamamladık, askerlerimizi çekiyoruz

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu son günlerde ülkenin batısında ve güneyinde konuşlandırılan birliklerin yakında üslerine dönmeye başlayacağını duyurdu. Şoygu birliklerin savaşa hazırlık testlerini geçtiklerini söyledi. Şoygu Perşembe günü, askeri tatbikatların bir parçası olarak, düzenli ordu ve hava tümenlerinden bazı birimlerin Ukrayna sınırın yakınındaki bölgeye nakledildiğini açıkladı.

Rusya'nın sınırda düzenlediği askeri tatbikatlar ve asker yığınağı Kiev ve Batı tarafından bir işgalin hazırlığı olarak gösterilmişti.

Şoygu tatbikatlara ilişkin "ani denetimin hedeflerine tam olarak ulaşıldı. Birlikler, ülkenin güvenilir savunmasını sağlama yeteneklerini gösterdiler" dedi.

23 Nisan'dan itibaren birliklerin normal konuşlanma yerlerine geri dönmesini planlayıp başlatmalarını emreden Bakan, ayın sonunda, "Güney Askeri Bölge 58. Ordusu, Merkez Askeri Bölge 41. Ordusu, 7., 76. Hava Saldırısı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 98. Hava Tümenlerinin personeli"nin normal üslerine geri döneceklerini söyledi ancak, ordunun "Rusya sınırları yakınındaki durumdaki tüm değişikliklere yeterli düzeyde tepki ve yanıt vereceği"ni vurguladı.

Aynı günün erken saatlerinde, Savunma Bakanlığı, açıklamasında hareketin NATO ile artan gerilimden sonra ve "ittifakın Rusya'yı tehdit eden askeri faaliyetine tepki olarak" geldiği söylendi.

Batı medyası Çarşamba günü, Washington'un füzeler ve uçaksavar teçhizatı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya silah sevkiyatını genişletmeyi düşündüğünü bildirdi. Ukrayna daha önce, Rus "saldırganlığı" ve "işgal" olarak nitelendirdiği şeye karşı NATO'dan destek talep etmişti.

Kiev ve doğudaki bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlerin birlikleri arasındaki çatışmalar son haftalarda arttı ve Moskova, bir insani felaketi önlemek için müdahale edebileceği konusunda uyardı.

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