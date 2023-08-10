Rusya KKTC'de konsolosluk açıyor

Rusya'nın KKTC'de konsolosluk açma kararı Rum ve Yunan basınında

Moskova yönetiminin atmaya hazırlandığı adım, hem GKRY hem de Yunanistan'da geniş yankı uyandırdı. Rum kesiminin, gelişmeleri mercek altına aldığı belirtildi.

Rusya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) konsolosluk açmaya hazırlanıyor.

Moskova'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) büyükelçiliğinden ismi açıklanmayan bir yetkili, "çok yakında Lefkoşa'nın kuzeyinde" böyle bir adım atacaklarını duyurdu.

Kararın gerekçesi, KKTC'de yaşayan Rus vatandaşlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak gösterildi.

Gelişme, Rum kesiminde ve Yunanistan'da gözlerin KKTC'ye çevrilmesine neden oldu.

Cyprus Mail: Mercek altında

Rum basınından Cyprus Mail'in "Rusya, kuzeyde konsolosluk hizmetleri sunacak" başlıklı haberinde, GKRY Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili gelişmeleri mercek altına aldığı belirtildi.

Yaklaşlık 50 bin Rus vatandaşının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığının tahmin edildiği notu paylaşıldı.

Kathimerini: Çok yakında açılacak

Yunanistan basınından Kathimerini, Rus konsolosluğunun çok yakın bir zamanda açılacağını aktardı.

Konsolosluk kararının, Rus makamlarının KKTC'de yaşayan vatandaşlarına karşı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ile ilgili olduğu kaydedildi.

The Toc: Konsoloslukta düzenli çalışmalar yapılacak

Rus TASS haber ajansının aktardığı bilgilere işaret eden The Toc internet sitesi, konsoloslukta düzenli çalışmalar yürütüleceğini yazdı.

ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa gibi ülkelerin de KKTC'de diplomatik misyonları olduğu anımsatıldı.

Tatar: KKTC'nin varlığının kabul edilmesi anlamına geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın, vatandaşlarına hizmet verebilmek için atacağı adımı değerlendirirken, "KKTC’nin tanınması anlamına gelmese de varlığının kabul edilebilir olduğunu gösteriyor." demişti.

Tatar, "Ülkemize daha fazla Rus’un gelmesini, yatırım yapmasını, turizmin canlanmasını istiyoruz." diye konuşmuştu.