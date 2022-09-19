Şimşek, "Rusya KKTC’ye direkt uçuş yapabilir" dedi.

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ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu Rusya’ya yönelik yaptırımları yerine getirdiği gerekçesiyle bir yıllığına kaldırmasının ilginç yansımaları olacak gibi... Mesela Rusya’nın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelik bakış açısını değiştirerek, isteyen havayollarına direkt uçuş izni vermek hazırlık yaptığı belirtiliyor.

ABD, GKRY’nin kara para aklama ile mücadelede düzenlemeler yapması ve bunu denetleme konusundaki reformları uygulama çabaları sonrasında, Rus savaş gemilerinin yakıt ikmali ve hizmet için limanlarına girişini engellemek için gerekli adımları attığı için silah ambargosunu kaldırdı. ABD'nin görünen gerekçesi bu. Arka planda başka ne tür hesaplar zamanla ortaya çıkacak. Ancak Rusya’nın da bu karara tepki olarak KKTC ile yakınlaşacağı ve ilk gösterge olarak da direkt uçuşlara yeşil ışık yakacağını önemli kaynaklardan öğrendim. Ancak KKTC-Rusya arasında direkt uçuşlarda Batı'nın ambargosuna takılmamak için özel durumlar gerekiyor.