  • BIST 3.878,98
  • Altın 981.545
  • Dolar 18.6028
  • Euro 18.5005
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKACorona virüsünde yeni dalga paniği: Günde 18 milyon vaka çıkacak

Rusya, konsolosluk için KKTC ile görüşmeye başladı

» »
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) yaşayan Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik KKTC tarafıyla görüştüklerini açıkladı.
Rusya, konsolosluk için KKTC ile görüşmeye başladı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Verona Avrasya Ekonomik Forumu'nun oturum aralarında gazetecilere konuştu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yaşayan Ruslar için konsolosluk açılmasına yönelik KKTC temsilcileri ile görüşme başlattıklarını ve bir sonuca varacaklarından emin olduklarını belirtti.

Gruşko, "Kıbrıslı meslektaşlarımızla uzun süredir istişarelerde bulunuyoruz ve adanın kuzeyinde yaşayan Ruslar için gereken tüm konsolosluk hizmetlerini sağlamamız gerektiği konusunda Kuzey Kıbrıs tarafıyla yaptığımız istişareler sonucunda bunu resmen ilan ettik. Bu süreç devam ediyor. Bu konuda Kıbrıslı yetkililerle anlaşacağımızdan eminim" diye konuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esin-Leman Lisesi’nde Fidan Dikme Etkinliği Düzenlendi28 Ekim 2022 Cuma 16:36
  • AB yol güvenliği uzmanları Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti28 Ekim 2022 Cuma 16:13
  • Taçoy, Makine Mühendisleri Odası heyetiyle görüştü28 Ekim 2022 Cuma 15:42
  • Dikkat! İnternet Kesintisi28 Ekim 2022 Cuma 15:36
  • Öğretmen Sendikaları Avrupa Parlamentosu’nda temaslarda bulundu28 Ekim 2022 Cuma 15:25
  • Troulloi Köyünde 4 Kıbrıslı Türk’e Ait Olduğu Düşünülen Kalıntılara Ulaşıldı28 Ekim 2022 Cuma 15:16
  • Altuğra: Kanserde Erken Tanı Hayati Önem Taşıyor28 Ekim 2022 Cuma 15:11
  • Çeler: Belediyede iş barışı sağlayacağım28 Ekim 2022 Cuma 15:07
  • Başçeri: KKTC'ye desteğimiz tamdır28 Ekim 2022 Cuma 15:02
  • Hasan Hüseyin Şenyiğit hayatını kaybetti28 Ekim 2022 Cuma 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti