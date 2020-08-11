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Rusya koronavirüs aşısına Sputnik adının verildiğini duyurdu

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Rusya, geliştirildiği açıklanan koronavirüs aşısına Sputnik isminin verildiğini açıkladı. Sputnik, uzaya giden ilk Sovyet uydusunun ismiydi.
Rusya koronavirüs aşısına Sputnik adının verildiğini duyurdu

Rusya, geliştirildiği açıklanan koronavirüs aşısına Sputnik isminin verildiğini açıkladı. Sputnik, uzaya giden ilk Sovyet uydusunun ismiydi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ise, Rus sağlık kurumları yetkilileri ile, açıklanan aşının olası "ön yeterlilik" süreci ile ilgili temasta olunduğunu açıkladı.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasarevic, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

Quote Message: Rus sağlık yetkilileri ile yakın temas halindeyiz. Aşının, olası DSÖ ön yeterliliği noktasında görüşmeler devam ediyor. Ama şunu belirtmeliyiz ki, herhangi bir aşının ön yeterliliği süreci, tüm gerekli güvenlik ve tesir verileri noktasında titiz değerlendirmeleri içerir."

Rus sağlık yetkilileri ile yakın temas halindeyiz. Aşının, olası DSÖ ön yeterliliği noktasında görüşmeler devam ediyor. Ama şunu belirtmeliyiz ki, herhangi bir aşının ön yeterliliği süreci, tüm gerekli güvenlik ve tesir verileri noktasında titiz değerlendirmeleri içerir."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin ilk koronavirüs aşısını geliştirdiklerini duyurdu.

Putin, yakında toplu üretime başlamayı amaçladıkları aşının kendi kızına yapıldığını da söyledi. Kızının ateşinin ilk gün 38'e çıktığını, sonraki 37'ye düştüğünü ve kaldığını kaydetti:

"Aşının oldukça iyi çalıştığını ve güçlü bir bağışıklık yarattığını biliyorum ve tekrar ediyorum; aşı gerekli tüm kontrolleri geçti."

Moskova'daki Gamaleya Ensititüsü'nün geliştirdiği aşının Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, geçen ay sonlarında, Rusya'nın Covid-19 aşı çalışmalarında klinik test aşamasının başarıyla sonuçlandırdığını söylemişti.

Aşının insanlı testlerinin iki aydan kısa bir sürede tamamlandığı belirtiliyor.

Ancak bazı uzmanlar, Rusya'nın aşı çalışmalarında hızlı davranmasına şüpheyle yaklaşıyor.

 

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