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Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı

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Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı
Rusya koronavirüs aşısının üretimine başladı

Rusya Sağlık Bakanlığı, Covid-19'a karşı tescil edilen ilk aşının seri üretimine başlandığını duyurdu. Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen "Sputnik V" adlı aşının bu ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Rusya'da geliştirilen aşıya ilk talep Vietnam'dan gelmişti. İkinci dalga endişesinin yaşandığı ülkede Sağlık Bakanlığının Rusya'ya aşı talebi için başvuruda bulunduğu belirtilmiş, ülkenin aşıdan kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair ise bilgi paylaşılmamıştı. 

Rusya'ya aceleci mi davrandı?

Kimi uzmanlar, aşının gerekli tüm aşamaları tamamlamadan "aceleyle" tescil edildiğini öne sürerek Rusya'nın ulusal prestijini güvenlikten öncelikli gördüğünü dile getirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise aşı ile ilgili olarak "Gayet etkili olduğunu biliyorum, güçlü bir bağışıklık sağlıyor ve tekrar ediyorum gerekli tüm kontrollerden geçti" açıklamasında bulunmuş ve aşının kızına da yapıldığını vurgulamıştı.

Son 24 saatte 5 bin 61 yeni vakanın kayıtlara geçtiği Rusya'da, salgının başlangıcından bu yana 917 bin 884 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüs nedeniyle hayatını yitirenlerin sayısı da bir günde 119 kişi artarak 15 bin 617'ye yükseldi. Rusya, düünya çapında salgından en ağır etkilenen dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

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