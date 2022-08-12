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Rusya: Letonyalı vekiller, provokasyonlarına son vermeli

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın Letonya parlamentosunda "teröre destek veren ülke" ilan edilmesinin ardından, "Letonyalı vekiller, provokasyonlarına son vermeli" dedi.
Rusya: Letonyalı vekiller, provokasyonlarına son vermeli

Letonya parlamentosunda milletvekilleri tarafından Rusya’nın “teröre destek veren ülke” kategorisine alınmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’dan açıklama geldi.

Zaharova, Letonyalı vekillerin aldığı kararı eleştirerek, “Letonyalı vekiller bu gibi provokasyonlara son vermeli ve öncelikle ülkesinin ve vatandaşlarının çıkarlarına odaklanmalı. Bazı sakıncalı ülkelerin küstahça ve kendinden emin kararlar alması kolektif batının uluslararası hukukun evrensel normlarını ve ilkelerini değiştirmek için uzun süredir izlediği yolla kesişmektedir” ifadelerini kullandı.

Letonya parlamentosunda yapılan son toplantıda Rusya’nın teröre destek veren ülkeler kategorisine alınması, Rusya ve Belarus’a karşı yaptırımların arttırılması, Belarus ve Rusya vatandaşlarına vize kısıtlaması yönünde kararlar alınmış, aynı zamanda Ukrayna’ya da mali, askeri, insani ve diplomatik desteklerin alınması da yasalaşmıştı.

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