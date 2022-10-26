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Rusya lideri Putin, nükleer tatbikatı canlı izledi

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Rusya'nın nükleer tatbikatıyla ilgili Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya lideri Putin'in de tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.
Rusya lideri Putin, nükleer tatbikatı canlı izledi

Rusya’nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı bildirildi. Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.

Açıklamada, “Plesetks uzay üssünden ‘Yars’ kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi’nden ‘Sineva’ balistik füze Kamçatka’daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan ‘Tu-95MS’ tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı” ifadelerine yer verildi.
Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, “Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı” denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun, Putin’e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington’u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı. Bakanlık Sözcüsü Ned Price da “Bu, Rusya'nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor” ifadelerini kullanmıştı.

ABD’NİN ROMANYA’DAKİ ASKERLERİNE RUSYA’DAN TEPKİ

Bu arada Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin Romanya'ya askeri birlik konuşlandırmasının bölgeye istikrar getirmeyeceğini söyledi. Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin 101. Hava İndirme Birliği askerlerinin Romanya'ya konuşlanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bu askeri birliklerin Rusya için tehlikeli olduğuna işaret eden Peskov, “Amerikan birlikleri sınırlarımıza ne kadar yakın olursa, bizim için tehlike de o kadar büyük olur” dedi. Peskov, ABD askerlerinin bölgede istikrarı ve öngörülebilirliği güçlendirmediğini vurgulayarak bu tehlikeye yönelik önlem almaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Rusya'da Ukrayna'daki savaşa yönelik seferberliğe gönderilenlerin askeri ekipmanlarındaki sorunlara ilişkin soruları cevaplayan Peskov, bu ekipmanlarla ilgili alınan sıkı önlemlerin sonuç vermeye başladığını ifade etti. Peskov, “Tedbirler alınıyor, bu sorunlar ortadan kalkacak.” dedi.

Sözcü Peskov, Ukrayna'nın “kirli bomba” kullanarak terör saldırısına hazırlandığını iddia ederek ellerinde bu saldırının gerçekleşeceğine dair bilgiler olduğunu savundu. 

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