Rusya lideri Putin, “samimi diyaloğa açık olduğunu" söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın “diplomatik çözümlere” açık olduğunu söyledi. Putin sözlerinin devamında Rusya’nın çıkarları ve halkının güvenliği konularınını müzakere konusu olamayacağını da savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın “diplomatik çözümlere” açık olduğunu söyledi. Putin sözlerinin devamında Rusya’nın çıkarları ve halkının güvenliği konularınını müzakere konusu olamayacağını da savundu.

Rusya’nın bir milli günü nedeniyle yaptığı yayınlanan konuşmasında, Putin, “samimi diyaloga” her zaman açık olduğunu da söyledi.

Rus lider, aynı konuşmada, Rus askeri kuvvetlerinin savaşa hazır konumda olmasını da överek, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için öne atılacaklarından hiç şüphesi olmadığını kaydetti.

Uydu görüntüleri, son 24 saatte yeni birliklerin ve ekipmanın Rusya’nın batısına sevk edildiğini gösteriyor.