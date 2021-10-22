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Rusya lideri Putin’den cinsiyet değiştirme tepkisi: Çocuklara öğretmek insanlık suçu

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü’nün Soçi’deki toplantısında dünya kamuoyunun gündemine oturan açıkmalarda bulundu.
Rusya lideri Putin’den cinsiyet değiştirme tepkisi: Çocuklara öğretmek insanlık suçu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Valdai Tartışma Kulübü’nün Soçi’deki toplantısında dünya kamuoyunun gündemine oturan açıkmalarda bulundu.

Putin, Batı toplumunun canavarca bir tutumla çocuklara cinsiyet değiştirebileceklerini öğrettiğini öne sürdü. Putin, bu durumun insanlık suçu işlemeye yakın olduğunu savundu.

‘SEÇİM YAPABİLECEKLERİNE İNANDIRIYORLAR’

Putin, LGBT toplumu tarafından tepki çeken konuşmasında, “Batı’da bir erkek çocuğun kız olabileceğine dair fikrin öğretilmesi korkunç bir şey. Çocukların hayatını tehlikeye atıyor. Onları cinsiyetleri üzerinde bir seçim yapabileceklerine inandırmaya zorluyorlar” dedi.

LGBT toplumu, eşcinsel evlilik ve propagandasının yapılmasını ülke genelinde yasaklayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i sık sık eleştiriyor.

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