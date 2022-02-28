Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 20’ye çıkardı

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkardı.
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıması sonrası başlattığı operasyonda yeni haftaya girildi.
Başta AB olmak üzere Batılı taraflardan Rusya'nın ekonomi, spor ve basınına yaptırımlar sürüyor; birçok ülke Rusya'ya hava sahasını kapattı.
Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin bugün Belarus'ta görüşmesi bekleniyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.