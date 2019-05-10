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Rusya, NASA'ya sordu: Uzaya kim alkol getirdi?

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Rusya, mart başında SpaceX firmasına ait Dragon-2 uzay gemisi geldikten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) oluşan alkol kokusunu NASA'ya şikâyet etti. Kötü koku, hava temizleme sistemi yardımıyla giderildi.
Rusya, NASA'ya sordu: Uzaya kim alkol getirdi?

Sputnik'e konuşan Rusya Kozmonot Yetiştirme Merkezi Başkanı Pavel Vlasov, olayın mart başında yaşandığını ancak daha yeni öğrendiklerini belirtti.

"Hava analistleri, UUİ atmosferinde yoğunluğu metreküp başına yaklaşık 6 miligram olan izopropil alkol içeriğinin arttığını tespit etti" diyen Vlasov, Rusya'nın konuyla ilgili şikâyetlerini ve sorularını NASA'ya yönelttiğini kaydetti.

Mürettebatın hava temizleme sistemini çalıştırdığını ve bu sayede yoğunluğun metreküp başına 2 miligrama kadar düştüğünü anlatan Vlasov, Dragon-2'nin UUİ'ye bağlanmasından önce bu oranın miligramın onda biri olduğunun altını çizdi.

Vlasov, özel Amerikan uzay gemileriyle ilgili tüm konuları SpaceX'e doğrudan değil, NASA üzerinden ilettiklerini sözlerine ekledi.

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