Rusya, NASA'ya sordu: Uzaya kim alkol getirdi?

Sputnik'e konuşan Rusya Kozmonot Yetiştirme Merkezi Başkanı Pavel Vlasov, olayın mart başında yaşandığını ancak daha yeni öğrendiklerini belirtti.

"Hava analistleri, UUİ atmosferinde yoğunluğu metreküp başına yaklaşık 6 miligram olan izopropil alkol içeriğinin arttığını tespit etti" diyen Vlasov, Rusya'nın konuyla ilgili şikâyetlerini ve sorularını NASA'ya yönelttiğini kaydetti.

Mürettebatın hava temizleme sistemini çalıştırdığını ve bu sayede yoğunluğun metreküp başına 2 miligrama kadar düştüğünü anlatan Vlasov, Dragon-2'nin UUİ'ye bağlanmasından önce bu oranın miligramın onda biri olduğunun altını çizdi.

Vlasov, özel Amerikan uzay gemileriyle ilgili tüm konuları SpaceX'e doğrudan değil, NASA üzerinden ilettiklerini sözlerine ekledi.