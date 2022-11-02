  • BIST 4.071,87
  • Altın 994.623
  • Dolar 18.613
  • Euro 18.505
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Rusya: Nükleer güçlerin askeri çatışmaları önlemesi öncelikli

» »
Rusya Dışişleri Bakanlığı, nükleer silaha sahip devletlerin askeri çatışmaları önlemesinin öncelikli olduğunu ve bu yönde çalışması gerektiğini bildirdi.
Rusya: Nükleer güçlerin askeri çatışmaları önlemesi öncelikli

Bakanlığın, “nükleer savaşın önlenmesi” ile ilgili yazılı açıklamasında, Rusya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyesi ve nükleer silaha sahip olduğu hatırlatıldı.

Rusya’nın bu bağlamda uluslararası güvenlik ve stratejik istikrarın güçlendirilmesi ile ilgili konularda sorumluluk taşıdığı vurgulanan açıklamada, “Rusya, nükleer caydırıcılık alanındaki politikasını uygularken nükleer savaşın kabul edilemezliği ilkesini kati ve tutarlı şekilde baz alıyor.” ifadesine yer verildi.

Ayrıca Rusya'nın bu alandaki doktrinlerinin belirli ve savunma özelliğine sahip olduğu, nükleer silaha sahip 5 ülke liderinin 3 Ocak’ta yaptığı ortak açıklamasına bağlılığını teyit ettiği bildirildi.

“RUSYA, SAĞLAM GÜVENLİK MİMARİ YAPISININ OLUŞTURULMASINDAN YANA”

“Rusya’nın yenilenmiş ve sağlam güvenlik mimari yapısının oluşturulmasından, eşitlik ve bölünmez güvenlik ilkelerine uyulmasından ve temel çıkarlarının karşılıklı olarak sağlanmasından yana olduğu” belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Ulusal güvenliğimizi baltalamaya yönelik sorumsuz ve utanmaz eylemler sonucunda oluşan zor ve çalkantılı durumda, nükleer güçlerin herhangi bir askeri çatışmayı önlemesinin öncelikli olduğuna inanıyoruz. Nükleer güce sahip diğer ülkeleri, bu sorunun çözümü konusunda çalışmaya hazır olduğunu göstermeye ve birbirlerinin hayati öneme sahip çıkarlarını ihlal etmeye yönelik tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye çağırıyoruz.” 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni mezun kadın pilotlar Rus hava kuvvetlerine katıldı31 Ekim 2022 Pazartesi 20:16
  • Tahıl anlaşması krizi büyüyor… Rusya’dan sert açıklama31 Ekim 2022 Pazartesi 19:36
  • Lavrov: ABD, Avrupa Birliği’ni Zayıflatmak İstiyor31 Ekim 2022 Pazartesi 10:58
  • Hindistan’da köprü çöktü, yüzlerce kişi nehre düştü: En az 60 ölü30 Ekim 2022 Pazar 22:56
  • Güney Kore’de Cadılar Bayramı katliamı: Can kaybı artıyor, ülke şokta30 Ekim 2022 Pazar 12:52
  • Zelenskiy’den Rusya’nın kararına sert tepki30 Ekim 2022 Pazar 10:48
  • Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı: 120 ölü29 Ekim 2022 Cumartesi 21:54
  • Rusya, Ukrayna’dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmayı askıya aldığını duyurdu29 Ekim 2022 Cumartesi 21:39
  • Bu kez Ukrayna vurdu! Rusya’dan çok konuşulacak İngiltere iddiası29 Ekim 2022 Cumartesi 19:38
  • Zelenskiy Cumhuriyet Bayramı’nı Türkçe kutladı29 Ekim 2022 Cumartesi 09:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti